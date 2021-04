RC Lens : Franck Haise espère le retour de 3 joueurs touchés par le Covid-19

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'effectif et le Covid-19...

"J'espère que d'ici demain, j'aurais des retours positifs sur deux ou trois joueurs. Je ne donne pas de noms car je ne préfère pas. On espère en tous cas. Il nous faut des test négatifs et un passage par la commission Covid de la Ligue. A l'heure ou on se parle, je n'ai pas toutes les garanties. On fait des tests tous les jours ! Mais il nous reste les PCR de ce matin. Quand le docteur m'envoie des SMS, c'est que c'est bon. Quand il me téléphone, c'est que ce n'est pas bon. J'espère donc un SMS ce soir. On a adapté notre semaine d'entraînement par rapport à tout ça, évidemment. Pour le reste, Diallo n'a pas repris, Oudjani, sa saison est terminée, Sotoca a repris en individuel, mais il ne sera pas opérationnel."

Des jeunes à l'entraînement ?

"J'en avais 7 avec moi, mais le centre de formation était fermé et ne sera réouvert que mercredi prochain. C'est compliqué. Mes attentes avec eux ? Qu'ils passent la première étape en passant de la N2 à l'entraînement du groupe pro. Ce serait déjà un sacré bonus."

Le Stade Brestois

"Je ne connais pas le scénario à l'avance. Quel que soit le groupe que j'aurais, on donnera le maximum avec nos moyens du moment. Comme contre Lorient, il faudra beaucoup donner. A Brest, ce ne sera pas facile, vraiment pas. Surtout qu'ils doivent prendre leurs derniers points pour assurer un maintien. Brest est un peu moins flamboyant, OK. Mais ce n'est pas une équipe facile à bouger. Il y a peut être moins de folie dans leur jeu qu'à une époque, mais ça reste solide."