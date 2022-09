RC Lens : Franck Haise est étonné du comportement d’Adam Buksa !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Adam Buksa a été l’une des recrues phares du RC Lens lors du mercato estival. Mais manque de chance, le Polonais est arrivé blessé dans son nouveau club, touché au pied lors d’un match de Ligue des Nations avec la sélection polonaise en juin. L’attaquant commence cependant à participer aux entraînements collectifs, après avoir déjà convaincu Franck Haise par son comportement.

« Il veut voir tous les matchs »

En conférence de presse, l’entraîneur des Sang et Or a été étonné de l’implication d’Adam Buksa lorsque ce dernier était blessé. « Adam est quelqu’un de très exigeant et un grand professionnel. Il a voulu voir quasiment tous nos matches, même à l’extérieur », a expliqué le coach lensois. « Il est venu à Monaco par ses propres moyens. Il ne voulait pas déranger le groupe ».

« Il veut voir tous les matchs pour se rendre compte de nos animations, la manière dont on défend et on attaque. Il y a des choses déjà ancrées. Il s’entraînait souvent en décalé, ce qui lui permet aussi de regarder les entraînements », a continué Franck Haise. « Il y a déjà tout ça de fait et à partir de lundi on va rentrer de façon individuelle dans la présentation du projet de jeu ».