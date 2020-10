RC Lens : Franck Haise et cinq autres Lensois positifs à la Covid-19 avant Nantes !

Malade, Franck Haise a laissé sa place en conférence de presse à son adjoint Lilian Nalis pour évoquer le match RC Lens – FC Nantes (dimanche, 13 heures). Comme l'a confirmé La Voix du Nord, le coach artésien souffre bel et bien de la Covid-19.

Sur tous les tests passés par les Sang et Or avant le match face aux Canaris, six sont revenus positifs... Dont Haise et l'un de ses adjoints. Quatre joueurs, dont l'identité n'a pas filtré, sont également concernés et doivent passer un nouveau test PCR aujourd'hui.

A moins que l'un de ceux-ci repasse négatif , il devrait y avoir de nombreuses absences au RC Lens contre Nantes. Comptant parmi les membres du staff encore valide, Lilian Nalis devrait diriger le Racing demain...