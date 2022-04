RC Lens : Franck Haise ne renonce pas à l’Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le RC Lens dépasse toutes les attentes cette saison en Ligue 1. Les Sang et Or sont actuellement septièmes au classement à trois points de la première place qualificative pour une coupe d’Europe. Alors que la fin de la saison se rapproche à grands pas, chaque match s’annonce comme une finale pour les hommes de Franck Haise. Malgré la forte concurrence, l’entraîneur lensois n’a pas renoncé à l’Europe.

Après la victoire contre le LOSC, dans le derby, Franck Haise s’est exprimé sur une éventuelle qualification européenne de son équipe : « On est toujours là, on avance. On vient de gagner 2 matches importants pour rester dans cette course et dans la partie haute du tableau. Après, on ne se fixe pas de limites. Je ne vais pas leur demander de perdre des matches pour ne pas faire l’Europe. Continuons d’avancer, continuons d’avoir cette fierté mais également cette humilité qui nous permet de faire avancer beaucoup de choses. »

60' (1-2) 📊 Franck Haise dispute, ce soir, son 7⃣0⃣e match de @Ligue1UberEats en tant qu’entraîneur du Racing.#LOSCRCL pic.twitter.com/bjrb4uvl8s — Racing Club de Lens (@RCLens) April 16, 2022

Adam Duarte

Rédacteur