RC Lens : Franck Haise sait comment contrarier le Stade Rennais

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

C'est parti pour le premier match de la saison du RC Lens ! Le coup d'envoi a été donné à 13h au Roazhon Park, où le Stade Rennais espère contrarier les Sang et Or. La seule certitude dans ces premières secondes, c'est que Franck Haise a bien préparé ses hommes : le technicien lensois a révélé en conférence de presse que lui et son staff avaient supervisé à de nombreuses reprises leur adversaire du jour.

« On a quand même vu certains de leurs matches, pas mal d’ailleurs. On vu qu’ils avaient utilisé deux systèmes. Après, le coach Bruno Genesio a terminé la dernière saison, donc on voit aussi comment ils ont travaillé et comment ils ont fini fort aussi. On a quelques idées sur ce qu’ils peuvent mettre en place, de la même manière qu’ils en ont sûrement également à notre sujet ! »