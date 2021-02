RC Lens : Franck Haise reçoit les éloges de David Guion (Stade de Reims)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La réussite du RC Lens depuis un an vaut une pluie d'éloges à Franck Haise. Certains vantent ses qualités tactiques, d'autres sa gestion humaine et tout le monde s'accord sur le fait que les résultats du Racing sont plus que mérités. Mais David Guion a trouvé un autre angle pour faire l'éloge du technicien sang et or. Le coach du Stade de Reims a mis en avant le passé de formation de son homologue lors de sa conférence de presse hier.

"Je suis vraiment content pour Franck Haise"

« Les Lensois sont sur une superbe dynamique et leur classement n’est pas usurpé. Je suis vraiment content pour Franck Haise. Nous avons d’excellents entraîneurs dans les centres de formation, la promotion de Franck Haise en est la preuve. Il fait du très bon travail et j’ai toujours été convaincu que la formation des entraîneurs français était de très bonne tenue. »

David Guion prêche un peu pour sa paroisse puisqu'il a lui-même été l'entraîneur de la réserve du Stade de Reims avant d'être promu à la tête des professionnels. Son parcours comme sa personnalité ressemblent d'ailleurs beaucoup à ceux de Franck Haise.