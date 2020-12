RC Lens : Franck Haise se méfie du Stade Rennais et détaille ce qui cloche chez les Sang et Or

Lors de son traditionnel point presse, l'entraîneur du RC Lens a laissé filtrer toute l'estime qu'il porte à un Stade Rennais qu'il connaît très bien pour avoir évoluer comme coach chez les jeunes. Avant de revenir sur les problèmes actuels des Sang et Or avec une analyse très claire.

Le point sur l'effectif

« Cheick encore en réathétisation, il va reprendre avec nous en fin de semaine, une partie de l'entraînement collectif cette semaine. Charles Boli a eu une petite gêne aux ischios hier, il ne sera pas susceptible d'être sélectionné. »

Son retour au Stade Rennais

« J'ai encore passé plus de temps à Rennes. C'était plutôt le début de ma carrière d'entraîneur, de ma formation. De belles rencontres dans les gens du club mais aussi avec les joueurs, dont beaucoup que je vais retrouver en face. C'est un club qui n'a cessé d'évoluer. »

Pas rassuré par les difficultés rennaises

« Face à Krasnodar, c'est rarement ces intensités en championnat. C'est des matchs de très haut niveau et je ne parle même pas du match contre Chelsea où la c'est un autre monde pour nous aujourd'hui. L'enchaînement des matchs ? Je ne crois pas que ça aura une incidence. Ils ont un effectif à la fois construit pour la Ligue des champions et le reste. Quand on voit les joueurs qui ne sont pas sur le terrain et même ceux qui ne sont pas dans le groupe, il y a quand même du beau monde. Il y a la possibilité de faire tourner et ils ont l'habitude de jouer tous les trois jours. C'est toujours dur d'enchaîner, les joueurs dépensent beaucoup d'énergie. Mais il y a beaucoup de maturité. »

Un jeu qui reste dangereux

« Ils ont marqué le pas sur les résultats. Mais sur la qualité de jeu, la possession, les tirs, en championnat c'est toujours supérieur aux adversaires, même contre Paris. Il y a un peu moins d'efficacité mais ce n'est pas leur qualité qu'il faut remettre en cause. On a fort à faire. »

Un match plein obligatoire

« Il faut qu'on soit dans le doute car c'est un adversaire d'un autre calibre. Mais il faut aussi s'appuyer ce qu'on a réussi. Il faut retrouver l'ensemble, être capable d'être efficace et solide, dans les transitions. Si on ne fait pas un match plein, on aura des soucis. »

Un RC Lens emporté par son élan dans le jeu

« Contre Angers, si on marque nos premières actions, les matchs sont différents. Lorsque les matchs nous donnent la possession, il faut être plus solide, plus équilibré sur nos pertes de balle et les transitions de nos adversaires. L'équipe est emportée par son élan du jeu. Un peu trop. »

Pas de changement de système en vue

« Le système, on a recruté pour. Il est quand même plutôt bien intégré. On l'a bien maîtrisé, parfois même très très bien. Mais il faut être efficace offensivement et savoir l'être défensivement en ne commettant pas les erreurs qu'on a pu commettre. Sur le début d'un match, changer de système n'est pas dans mon esprit. »

Un relâchement mental... et l'impact du Covid ?

« A la perte du ballon on n'est plus aussi compact, on a pas mis les sécurités, on a pas été bon dans le marquage offensif. Du coup il y a plus d'espace, plus de temps pour les adversaires. Et ils savent bien l'utiliser. C'est dû à la qualité de l'adversaire mais surtout à nos manques. Le fait d'avoir été très bien, il y a peut-être un peu de relâchement. Et il y a quand même eu une période où la moitié de l'équipe ne s'est pas entraînée. Ce n'est pas une excuse mais c'est une explication . Parfois il en manque peut-être un peu. Dès mardi, on a fait un retour vidéo. J'ai l'impression que les critiques, quand elles sont positives ou moins positives, sont bien reçues. »