RC Lens : Haise valide la première de Le Cardinal

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

À l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France, Julien Le Cardinal a été titularisé pour la première fois avec le RC Lens lors de la victoire des Sang et Or face à Linas-Montlhéry (2-0). Le coach lensois est revenu sur le premier match de son nouveau joueur après la rencontre. « Sur le premier but, il a fait un super appel. Il attaque et sa frappe trouve le poteau. Mais d’une manière générale, il a fait un match solide, il a su amener des choses dans le couloir. C’est un joueur qui a une grande qualité de centre, il ne l’a pas toujours montré ce soir (sourire) mais il le prouve régulièrement. C’est une première assez encourageante pour lui. » a lancé Franck Haise, des propos rapportés par lensois.com. ⚽️ RC Lens : Fofana et Le Cardinal décisifs... Les Tops et les Flops de la qualification à Linas-Monthléry #ButFC https://t.co/qyRnXvvCAq — But! Football Club (@club_but) January 8, 2023

Pour résumer Hier, le nouveau latéral droit du RC Lens, Julien Le Cardinal (25 ans) a été titularisé avec les Sang et Or face à Linas-Montlhéry (2-0). Une première qui a plu à son coach, Franck Haise. L'ancien du Paris FC va-t-il réussir à s'imposer dans le onze de Lens ?

Thomas Salis

Rédacteur