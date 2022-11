RC Lens : Frankowski a vécu un rêve éveillé avec la Pologne et se prépare à défier Messi

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Présent en conférence de presse à quelques heures d'affronter l'Argentine pour le dernier match du groupe C de la Coupe du Monde, Przemyslaw Frankowski (RC Lens) a expliqué avoir vécu un rêve éveillé lors de sa titularisation sur le match Pologne – Arabie Saoudite (2-0).

« Enfant, je me souviens avoir regardé de grands tournois avec impatience, rêvant d’y jouer, maintenant mon rêve est devenu réalité (...) Face au Mexique je suis entré pendant 20 minutes. Face à l’Arabie Saoudite, j’étais titulaire, j’ai pu écouter l’hymne sur la pelouse. C’est un sentiment formidable », a-t-il glissé face aux médias de son pays.

« Nous avons toujours notre qualification entre nos mains »

En tête du groupe, l'équipe de Robert Lewandowski va jouer sa qualification dans un match à couteaux tirés contre l'Argentine de Lionel Messi. Un moment que « Franek » attend avec impatience... Et sans peur : « Après la victoire contre l'Arabie Saoudite, il y a eu de la joie, du soulagement, mais on sait quelle équipe on va affronter dans quelques jours. La chose la plus importante est d’avoir conscience que nous dépendons toujours les uns des autres et que nous avons toujours notre qualification entre nos mains ».