RC Lens - Fribourg : Haise va faire deux choix forts dans son onze

Après une prometteuse campagne de Ligue des Champions, le RC Lens, reversé en Ligue Europa, affronte ce jeudi (21h) Fribourg en 16e de finale aller de la C3. Pour cette première confrontation face aux Allemands, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, devrait opérer deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée samedi dernier face au RC Strasbourg (3-1), d'après L'Équipe. Suspendu, Facundo Medina devrait être remplacé par Massadio Haïdara tandis que Przemysław Frankowski devrait être préféré à Jhoanner Chavez. Revenu de la CAN 2024 depuis trois matchs, Salis Abdul Samed ne devrait, lui, toujours pas retrouver sa place de titulaire au milieu de terrain. C'est Andy Diouf et Neil El-Aynaoui qui devraient former le double pivot dans l'entrejeu. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Les compos probables RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Frankowski, El-Aynaoui, Diouf, Frankowski - Sotoca, Pereira Da Costa - Wahi. Fribourg : Atubolu - Kübler, Sidillia, Gulde, Makengo - Eggestein, Höfler - Sallai, Höler, Grifo - Gregoritsch. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Découvrez ci-dessus les compos probables du 16e de finale aller de la Ligue Europa entre le RC Lens et Fribourg. Franck Haise devrait opérer deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée samedi dernier face au RC Strasbourg (3-1).

Fabien Chorlet

Rédacteur