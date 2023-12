RC Lens : Fribourg s’attend à un accueil brutal chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Si le RC Lens n’a clairement pas eu le tirage le plus facile en barrages de la Ligue Europa en héritant de Fribourg, on considère aussi en Allemagne que les Sang et Or ne sont pas un bon tirage.

En conférence de presse, Christian Streich, le coach de Fribourg, estime que son équipe a eu droit à un « tirage au sort extrêmement difficile » en récupérant le « gros morceau » qui a éliminé le FC Séville en Ligue des Champions.

Christian Streich redoute le RC Lens

Après avoir goûté et plutôt bien réussi à l’ambiance de la Beaujoire l’an passé (victoires 2-0 et 4-0 face au FC Nantes en phase de groupe), le club au griffon se méfie énormément du feu de Bollaert-Delelis comme l’a fait savoir son entraîneur : « C’est l’un des plus beaux stades de France avec des fans passionnés qui sont complètement derrière l’équipe. L’ambiance va être brutale ».

