RC Lens : Fulgini l'avoue, les Sang et Or ont une idée fixe pour le sprint final

Pour le site Lensois.com, Angelo Fulgini a évoqué le sprint final de la saison, ainsi que son retour en L1, au RC Lens, lui qui était parti à Mayence l'été dernier. « Quand je suis parti en Allemagne, c’était la première fois que je partais à l’étranger. Il y a cette barrière de la langue qui m’a empêché de m’intégrer pleinement parce que je suis quelqu’un qui aime rigoler et là, je ne pouvais pas pleinement m’exprimer. En revenant en France, je me suis senti bien. Mais en plus, de venir à Lens, ça m’a fait plaisir. Ma mère et mes sœurs sont à côté, je suis très famille alors rien que le fait de pouvoir manger ensemble c’est quelque chose qui compte énormément. »

« Jouer l’Europe, ici, ça peut être exceptionnel »

Et à lui d'ajouter, sur une qualification européenne... « On est tellement concentrés sur les échéance. On en parle un peu, bien sûr. Jouer l’Europe, ici, ça peut être exceptionnel, mais d’un autre côté, on ne s’éparpille pas trop. On fait abstraction de tout ça pour rester concentrés sur notre fin de saison. »