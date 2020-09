RC Lens : Gaël Kakuta déjà dans un top 3 recherché de L1

Si le Racing Club de Lens a recruté Gaël Kakuta cet été, c'est pour son expérience (29 ans et des passages à Chelsea ainsi qu'en Espagne), pour la belle histoire (il a été formé chez les Sang et Or) mais aussi et surtout pour son grand talent. Qui en a fait un élément prépondérant d'Amiens la saison passée.

D'ailleurs, les statistiques fournies par la LFP tendent à prouver que le milieu offensif est bien devenu un cadre de l'équipe de Franck Haise. Lors des 68 minutes qu'il a passées sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice (1-2) pour la 1ère journée de Ligue 1, Kakuta a réussi un joli 3/5 au niveau des dribbles. Seuls le Messin Angban et le Lyonnais Reine-Adelaïde (ancien du RCL) ont fait mieux. Ces premiers pas réussis demandent certes confirmation mais ils sont prometteurs dans l'optique de l'opération maintien !