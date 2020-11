RC Lens : Gaël Kakuta éprouvé par le début de saison des Sang et Or ?

Très utilisé par Franck Haise depuis le début de saison (8 apparitions, 601 minutes pour 4 buts et 1 passe décisive), Gaël Kakuta est parti en sélection de République Démocratique du Congo en très mauvais état.

Dès la fin du match face à Reims (4-4) dimanche dernier, l'entraîneur du RC Lens avait appuyé sur le fait que son maître-à-jouer souffrait d'une gêne persistante au niveau du pied. Gêne qui ne l'a pas empêché d'honorer sa convocation en équipe nationale.

Les petits bobos se multiplient pour Kakuta

Malgré tout, il n'est pas dit que Gaël Kakuta puisse disputer la double confrontation face à l'Angola samedi et mardi prochain. En effet, selon le site local Foot RDC, l'ancien Amiénois souffre d'une douleur à la cuisse gauche qui devrait le priver des deux matches.

Il n'est pas non plus certain que Franck Haise prenne le risque de l'aligner le dimanche 22 novembre prochain à Dijon (15h). Surtout qu'après avoir disputé 8 matches officiels en trois mois de compétition, le Racing va enchaîner le même nombre de rencontres... Mais en seulement un mois.