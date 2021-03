RC Lens : Gaël Kakuta frappé par un gros coup dur

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Remis de sa blessure au bassin, Gaël Kakuta a fait son retour sur les pelouses mi-mars. Depuis le milieu offensif de 29 ans a disputé deux matchs avec le RC Lens face au FC Metz (2-2) puis contre le RC Strasbourg (2-1) mais il n'a pas été convoqué par la République démocratique du Congo pour disputer les deux dernières rencontres des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2022.

Pas de CAN 2022 pour Kakuta

Sans le meneur de jeu lensois, la RD Congo s'est inclinée ce jeudi face au Gabon (3-0) pour le premier des deux matchs. Une défaite synonyme d'élimination pour les Léopards, qui pointent troisièmes du groupe D avec quatre points de retard sur les 2 premiers à une journée de la fin. Kakuta ne jouera donc pas la CAN 2022, qui se déroulera du 15 janvier au 28 février prochain au Cameroun.