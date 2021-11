RC Lens : Gaël Kakuta privé de Mondial à cause d'une boulette de son sélectionneur ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Du rêve au cauchemar, Gaël Kakuta pourrait bien vivre un sacré ascenseur émotionnel avec sa sélection de République Démocratique du Congo. Qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde au Qatar après sa victoire à Kinshasa dans la « finale » du groupe face au Bénin (2-0), le maitre à jouer du RC Lens pourrait voir son pays finalement disqualifié.

En effet, comme le rapporte Foot365, le sélectionneur des Léopards Hector Cuper a commis une grosse erreur avec les nouveaux règlements de la FIFA. S'il est désormais autorisé de faire jusqu'à cinq changements lors des rencontres internationales, ceux-ci ne peuvent générer que trois arrêts de jeu.

Ce dimanche, le coach congolais en a effectué quatre... sur quatre périodes distinctes en dehors de la mi-temps (Kayembe à la 63e, Malango à la 74e, Muleka à la 84e et Kayamba à la 90e). Averti de cette erreur et spolié dans le jeu par un penalty imaginaire, le Bénin prépare déjà un recours qui pourrait provoquer la défaite sur tapis vert de la RDC... Et la qualification des Écureuils.