RC Lens : Ganago dévoile sa nouvelle arme pour dynamiter les défenses de Ligue 1

Franck Haise le confirmera sans doute demain en conférence de presse, mais c'est une excellente nouvelle qui se précise du côté du RC Lens. Ignatius Ganago, l'attaquant révélation des Sang et Or avec ses quatre buts en six matchs, s'apprête à retrouver les terrains après sa grosse entorse de la cheville contractée face à l'ASSE.

Une excellente nouvelle pour les Sang et Or qui ont pu mesurer à quel point Ganago, pourtant arrivé il y a quelques mois seulement, a pris une importance capitale dans le jeu offensif lensois. Et non seulement Ganago semble remis de sa blessure à la cheville, mais il dispose visiblement d'une nouvelle arme qu'il compte bien mettre à profit.

Ganago bien chaussé pour son retour

Via son compte Instagram, l'attaquant lensois a mis en avant sa collaboration avec un célèbre équipementier qui lui a fourni une nouvelle paire de crampons sur lesquelles Ganago mise visiblement beaucoup. A voir si cela lui permettra de dominer de nouveau ses adversaires sur les pelouses de Ligue 1.