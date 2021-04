RC Lens : Ganago reconnaît avoir commis une grosse erreur

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors que tout faux pas est interdit cet après-midi contre Nîmes à Bollaert, le Racing Club de Lens sait pouvoir compter sur un Ignatius Ganago de retour à son meilleur niveau. L'attaquant camerounais de 22 ans en a fini avec les blessures à répétition et il espère mener les Sang et Or en Europe. Dans un article que lui a consacré L'Equipe, il explique que sa saison tronquée est la résultante d'une grosse faute du Stéphanois Timothée Kolodziejczak mais surtout de son impatience à revenir sur les terrains.

"J’avais encore des douleurs mais aussi envie de jouer"

« Ça a été compliqué de revenir, a-t-il expliqué à L'Equipe. Je n’étais pas à 100% mais à moitié prêt. J’avais encore des douleurs mais aussi envie de jouer. J’ai pris ce risque-là. Ça n’a pas marché comme je le voulais. Désormais, je n’ai plus mal du tout. Et je veux repartir de l’avant. A chaque fois que je revenais, je me blessais à nouveau. La première fois, à l’arrêt, j’ai senti une douleur bizarre. J’ai trop vite repris. La deuxième fois, on a vraiment le temps. Je n’ai pas vraiment douté mais les terrains me manquaient. C’est une expérience qui va me servir pour prendre conscience que le succès est éphémère. Et qu’il peut y avoir des moments difficiles à surmonter n’importe quand. »

« Je vais bien désormais. Tout ce que j’espère, c’est d’être performant pour mon équipe d’ici la fin de la saison. Le temps a été très long. J’ai travaillé très dur pour ça. Ces dernières rencontres sont très importantes pour moi. On est cinquièmes (avant le succès 3-1 de l’OM à Reims vendredi). On veut rester là et prendre des points. Ce qui serait synonyme d’Europe. On en rêve tous. »