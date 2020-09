RC Lens : Gervais Martel a vu un effet bénéfique à la victoire sur le PSG

Une défaite à Nice pour débuter (1-2) puis deux victoires très prometteuses, la première face au PSG (1-0) jeudi dernier, la deuxième à Lorient (3-2) dimanche. Six points en trois matches, c'est un très bon bilan pour un promu et Gervais Martel n'a pas manqué de s'en féliciter lors d'un passage sur la radio RCF. Pour l'historique président, aux commandes de 1988 à 2012 puis de 2013 à 2017, le succès sur les Parisiens a été fondamental :

"C’est un très bon début de saison. Le match contre Nice, on l’a perdu contre le cours du jeu. On aurait dû ramener au moins un point. Le calendrier n’était pourtant pas facile. Ça fait 6 points et c’est encourageant pour l’avenir. Battre Paris n’est jamais anecdotique même si c’était dans des conditions particulières car ils ne vont pas en perdre beaucoup. Ça fait 3 points presque inespérés dans la marche à suivre, ça peut souder encore plus le groupe."

Il met en garde avant Bordeaux

Ce samedi à 17h, le Racing accueille les Girondins de Bordeaux pour tenter d'enchaîner une troisième victoire. Martel met en garde les hommes de Franck Haise contre toute "enflammade" car les Aquitains ne font pas rêver mais sont très solides défensivement, eux qui n'ont toujours pas encaissé de but depuis le début de la saison : "Contre Bordeaux ça ne sera pas facile car c’est fort défensivement, mais pour l’instant on est largement dans les chiffres attendus".