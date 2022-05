RC Lens : Gervais Martel envoie un cador sur le banc du PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens réalise une bonne saison en championnat. Les hommes de Franck Haise peuvent encore croire à l’Europe la saison prochaine. Cette saison, les Lensois ont affronté le PSG à deux reprises, en Ligue 1, et n’ont perdu aucune des deux confrontations. Alors que des grands changements sont attendus au sein du club parisien, le président lensois donne sa préférence pour le futur coach.

Dans l’Équipe du Soir, il vote pour le futur entraîneur parisien : « Je vote Conte. Il a l’expérience que n’a pas Thiago Motta même si c’est peut-être un entraîneur en devenir, je veux bien le croire. Mais là, il entraîne une équipe italienne qui se trouve à la 14e ou 15e place de Série A, une petite équipe italienne. Je pense qu’aujourd’hui, ils ne peuvent pas se tromper encore une fois. Conte, il remplit quand même toutes les cases. »

Adam Duarte

Rédacteur