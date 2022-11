Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le Ghana s’est incliné avec les honneurs, hier, contre le Portugal (2-3). Pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde, les Black Stars n’ont pas fait pâle figure devant l’escouade de Cristiano Ronaldo. Notamment Salis Abdul Samed. Titulaire, le milieu de terrain du RC Lens est resté fidèle à ce qu’il a pu montrer avec le RC Lens cette saison et a rendu une excellente copie. Sa feuille de statistiques en atteste : 94% de passes réussies, 1 interception, 54 ballons touchés, 1 dégagement, 1 ballon perdu et 1 faute commise. Défait, Abdul Samed a pu compter sur un joli lot de consolation puisqu’il a été élu meilleur milieu du RC Lens sur cette première partie de saison. Avec 67,48%, le Ghanéen devance largement l'Ivoirien Seko Fofana (31.48%) et le Polonais Lukasz Poreba (0.7%). Le Ghana s'incline d'une courte tête face au Portugal. Match solide du joueur du #RCLENS Salis Abdul Samedhttps://t.co/LOBuX0NDhT pic.twitter.com/XLthO9VJzZ — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 24, 2022

Pour résumer Titulaire et auteur d’une solide prestation lors de la défaite du Ghana contre le Portugal, jeudi en Coupe du monde (2-3), Salis Abdul Samed (22 ans) a reçu un joli lot de consolation du côté du RC Lens. Seko Fofana est largement battu.

Bastien Aubert

Rédacteur