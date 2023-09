RC Lens : Ghisolfi a gagné un étrange surnom à l’OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après le début de saison raté du RC Lens (1 point sur 12), certains supporters se sont mis à regretter le mercato estival et donc l'absence de Florent Ghisolfi, architecte avec Franck Haise de la montée en puissance des Sang et Or depuis 2020. Mais celui qui est désormais directeur sportif de l'OGC Nice ne risque pas de revenir car il est déjà adoré par les fans des Aiglons. Ceux-ci lui ont même trouvé un surnom : le sous-marin, pour sa capacité à travailler en dehors des radars, à attirer des joueurs dont les noms n'avaient pas filtré dans la presse. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "La confidentialité et la discrétion font partie de ma personnalité" Interrogé par Nice-Matin sur ce surnom, Ghisolfi a répondu : "(Il rit) La confidentialité et la discrétion font partie de ma personnalité et de ma méthode de travail. C'est vrai que j'ai une satisfaction : sur les cinq recrutements de l'été, les noms sont sortis seulement quand tout était ficelé. Mais un sous-marin ne se pilote jamais seul, il y a tout un équipage à bord. Tout le monde est aligné. J'en profite". Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 🗞️ Florent Ghisolfi sur le sous-marin 🤿#OGCNice



(Formidable interview à retrouver demain dans @Nice_Matin) pic.twitter.com/zhEM1ijwAA — Axel (@SolamenNissa) September 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ancien directeur du recrutement du RC Lens, Florent Ghisolfi s'est déjà fait adopter des supporters de son nouveau club, l'OGC Nice. Ceux-ci l'ont rebaptisé "le sous-marin" pour sa capacité à travailler en dehors des radars.

Raphaël Nouet

Rédacteur