RC Lens - Girondins : les 4 raisons de l’importante victoire lensoise

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Dans la première demi-heure de jeu, les Lensois se sont montrés ultra réalistes en inscrivant trois buts. Impliqué sur deux buts (un but et une passe décisive), Gaël Kakuta a largement participé au succès de son équipe. Sur les trois joueurs du secteur offensif lensois, deux sont impliqués sur les trois buts. En première mi-temps, le RC Lens a cadré 4 fois pour 3 buts inscrits. Une prestation de haut niveau pour les attaquants lensois.

Le milieu offensif lensois a été l’homme fort de son équipe aujourd’hui. Auteur d’un match de belle qualité, il est impliqué sur deux buts de son équipe avec une passe décisive et un but. Il avait déjà marqué lors du match à Bordeaux en début de championnat. Après deux défaites d’affilé, il a mis son équipe dans les meilleures conditions dès le début de match.

Au milieu de terrain, Seko Fofana a réalisé un bon match et a inscrit un but. Lorsque le milieu ivoirien est en forme, son équipe a tendance à montrer un beau visage. Lors du match face à Lorient (défaite de Lens 2-0), Fofana avait été l’ombre de lui-même. Ce dimanche, il a disputé 90 minutes à haute intensité.

Alors que le match semblait plié après la première demi-heure de jeu, les Lensois se sont fait peur et ont vu les Bordelais revenir à une petite longueur. Malgré cela, les joueurs de Franck Haise n’ont pas baissé les bras. Ils ont réussi à garder leur avantage au score, et prendre les trois points malgré la grosse seconde période de Bordeaux.

🏁 Jusqu'au bout ! 💪 Le Racing a retrouvé son efficacité face à des Girondins qui ne lui ont pas facilité la tâche. Les Sang et Or ont tenu bon en seconde période et s'adjugent les trois points dans un Bollaert en fusion. 🔥 @RCLens 3⃣-2⃣ @girondins #RCLFCGB pic.twitter.com/YM2PjuTKzb