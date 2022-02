RC Lens - Girondins : le groupe, le travail, les Girondins, Haise avait à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le groupe

"Pas de cas de Covid à déclarer, c'est déjà ca. Wesley Saïd sera absent, comme la semaine prochaine. Gradit, idem. Cahuzac est suspendu. Sinon, pour le reste, tout le monde est à priori présent."

Se remettre au travail

"Il y a une différence entre le ressenti du match, l'analyse et les actes. A Lorient, j'ai donné la mienne aux joueurs. Les actes et ce qui m'intéresse, c'est ce que les joueurs mettent derrière comme ingrédients pour que ça change. Les entraînements ont été bons cette semaine, mais la seule vérité, c'est sur le terrain. Les résultats, les bons résultats obtenus pendant des mois, c'est parce que notre équipe brille par son collectif. Si ce n'est plus le cas, et dès qu'on est un peu moins tournés vers le collectif, on est une équipe qui a des difficultés contre tout le monde."

Public à Bollaert

"Très content de retrouver un stade avec une grande majorité de nos supporters. Certes, les habitués de la Marek ne seront pas à leurs places habituelles, mais on va tout de même être bien entouré. A domicile, c'est hyper important d'avoir notre public exigeant qui nous pousse. Les joueurs en ont bien conscience."

Bordeaux

"On a perdu à Bordeaux, aussi. C'est un club historique de notre championnat, qui a l'habitude d'être à une autre place. Ils veulent avoir d'autres ambitions. Mais la L1, c'est compliqué. Même des équipes pas attendues à cette place peuvent souffrir."