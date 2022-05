RC Lens, Girondins : les compos des matches de 15h sont là

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

SCO : Mandrea - Manceau, Traoré (cap.), Ebosse - Pereira Lage, Bentaleb, Mendy, Doumbia - Fulgini - Cho, Bahoken.

FCGB : Costil - Ahmedhodzic, Marcelo, Mangas - Oudin, Guilavogui (cap.), Onana, Fransergio, Mensah - Dilrosun - Niang.

Reims : Rajkovic - Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap.), Locko - Munetsi, Matusiwa - Zeneli, Touré, Lopy.

RCL : Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana (cap.), Frankowski - Pereira Da Costa - Sotoca, Kalimuendo.

Clermont : Djoco - Zedadka, Seidu Ogier (cap.), Nsimba - Magnin, Gastien, Abdul Samed - Dossou, Bayo, Rashani.

Montpellier : Bertaud - Cozza, Sakho (cap.), Estève - Souquet, Chotard, Leroy, Ristic - Mollet, Germain, Mavididi.

🔥 Voici les 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui affronteront le @StadeDeReims dans une heure !



🔙 Un 1⃣1⃣ de départ marqué par les retours de @KevinDanso98, Facundo Medina et @a_kalimuendo.#SiFierDEtreLensois #SDRRCL pic.twitter.com/iTbZzpXT8c — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2022

Pour résumer Trois matches de la 36e journée débuteront à 15h, Stade de Reims-RC Lens, SCO d'Angers-Girondins de Bordeaux et Clermont-Montpellier. Le FCGB jouera une partie très importante pour son maintien en Ligue 1. Voici les onze de départ.

Raphaël Nouet

Rédacteur