RC Lens, Girondins : les deux clubs témoins d'une première historique

La Ligue a dévoilé les noms des arbitres qui officieront ce week-end pour la 5e journée de Ligue 1. Pour le match entre les Girondins de Bordeaux et le RC Lens, Luis Godinho sera au centre, Rui Teixeira et Bruno Jesus seront ses assistants alors que Bruno Esteves et Miguel Nogueira seront à la vidéo. Un quintet portugais pour une grande première dans l'histoire du championnat.

La Fédération française et son homologue portugaise ont signé un partenariat prévoyant l'échange d'arbitres de temps à autres. Les Girondins et les Sang et Or seront donc les témoins de cette grande première. Le site Lensois.com rappelle que Luis Godinho a fait parler de lui à deux reprises par le passé. En 2017, il avait injustement expulsé Danilo Pereira, alors au FC Porto, alors que c'était lui qui l'avait percuté. En février, il a vu son numéro de téléphone dévoilé et sa famille menacée de mort après un choc Braga-Porto des plus heurtés. Hormis ces deux accrocs, ses états de service sont impeccables ! Les mauvaises langues diront que ça changera des arbitres français…

