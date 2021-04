RC Lens : Gradit a une énorme crainte pour la saison prochaine

A huit journées de la fin, le Racing Club de Lens, promu en Ligue 1, est 5e du championnat et donc qualifié pour la nouvelle Coupe européenne. Il pourrait même atterrir en Europa League si l'un des quatre premiers remporte la Coupe de France. Une situation totalement hallucinante, qui réjouit forcément Jonathan Gradit mais qui l'incite à faire preuve de prudence pour la saison à venir…

"Il faudra garder la tête froide la saison prochaine"

"Cela passe tellement vite. Un pote m’a envoyé ce matin en message pour me dire : « Tu te rends compte que tu es 5e de Ligue 1 ? » On a l’impression de vivre une saison exceptionnelle mais de ne pas s’en rendre compte. On a une équipe au potentiel énorme. Même quand on parle des buts encaissés et qu’on parle d’un Loïc Badé ou d’un Facundo Medina, dans les années à venir, quand ils seront certainement dans des grands clubs, on se dira qu’on a eu la chance de les avoir. Je pense qu’on est parfois sévère avec ces joueurs."

"On a un effectif de qualité. Les 4 premiers sont encore au-dessus mais en terme de qualité, on n’a pas volé notre 5e place jusqu’ici. Être devant Marseille ou Rennes, c’est flatteur. Quand on voit la qualité de chaque joueur, on se rend compte que le recrutement a été très bien fait. Quelques joueurs qui ne jouent pas beaucoup sont aussi là dans l’envie, l’état d’esprit. C’est une saison lors de laquelle on a parfois l’impression que rien ne peut nous arriver et il faudra garder la tête froide la saison prochaine, se dire que ce n’est peut-être pas tous les ans que l’on peut connaitre une saison comme ça."