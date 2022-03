RC Lens : Gradit admet le coup de mou d'un de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de Clermont, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, le défenseur central du RC Lens, Jonathan Gradit, a été interrogé sur Seko Fofana. L'ancien joueur du Stade Malberhe de Caen a reconnu que son capitaine connaissait un petit trou d'air.

"Fofana a un petit coup de moins bien"

"Seko Fofana est celui qui a le plus joué depuis le début de la saison. Il nous a sortis de belles galères. Il a un petit coup de moins bien comme tous les joueurs. Mais s'il a moins d'influence sur les statistiques, il est écouté, il est très important pour le groupe", a confié Jonathan Gradit au sujet de son capitaine, qui reste tout de même le meilleur buteur Sang et Or cette saison avec 9 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Jonathan Gradit avant #RCLCF63 #JourDeConf https://t.co/9FnorBDDs0 — Racing Club de Lens (@RCLens) March 17, 2022

Pour résumer Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de Clermont, le défenseur central du RC Lens, Jonathan Gradit, a été interrogé sur Seko Fofana.

Fabien Chorlet

Rédacteur