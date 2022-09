RC Lens : Gradit donne de ses nouvelles après sa grave blessure

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sorti dès la 16e minute lors de la victoire ce vendredi du RC Lens contre Troyes (1-0), en ouverture de la septième journée, Jonathan Gradit souffre d’une fracture de la clavicule et devrait être éloigné des terrains jusqu’à décembre, selon les dires de l’entraîneur artésien, Franck Haise.

« On va faire le maximum pour revenir au plus vite »

Sur son compte Instagram, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a donné de ses nouvelles. « Il y a des moments plus compliqués que d’autres et celui-ci en fait partie mais on va faire le maximum pour revenir au plus vite aider la team RC Lens. Merci à tous pour vos nombreux messages qui me donne beaucoup de force. Bravo à l’équipe d’avoir pris les 3 points et de prolonger cette série de 15 matchs c’est énorme. »

Fabien Chorlet

Rédacteur