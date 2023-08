RC Lens : Gradit fait le bilan avant d’affronter le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens jouera le deuxième choc consécutif de sa saison ce samedi à 21h face au PSG. Avant cette rencontre, Jonathan Gradit a évoqué les difficultés défensives lensoises et la nouvelle recrue Sang et Or.

Un manque de concentration défensif

Les penalties sont le réel fléau défensif du RC Lens depuis le début de la saison. En effet, les Sangs et Or ont concédé trois penalties en deux matchs, les empêchant de décrocher leur première victoire. Jonathan Gradit a à cœur de changer la donne : "Les penalties sont litigieux, mais ce sont des erreurs de notre part. C'est facile à dire, mais dans l'action c'est moins facile. Il faut rectifier le tir en étant plus concentrés.". Malgré cela, le défenseur lensois garde des motifs d'espoir pour son équipe.

Gradit est enthousiaste avec Wahi

Présenté dimanche dernier à son public, Elye Wahi devrait être du voyage en terre parisienne. Jonathan Gradit est heureux d'accueillir l'ancien Montpelliérain au RC Lens : "Elye, on connaissait déjà ses qualités. On s'est affrontés plusieurs fois. Il est arrivé avec beaucoup d'envie et il s'intègre facilement. C'est une très bonne recrue et j'espère qu'il va nous apporter un plus.". Recruté comme l'héritier de Loïs Openda, Elye Wahi aura fort à faire pour mener l'attaque lensoise sur tous les fronts cette saison. Première étape, aller glaner une première victoire face à un PSG qui est également loin d'être rassurant...

