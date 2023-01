RC Lens : Gradit ne tremble pas avant d'affronter Mbappé et le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ce soir, la Ligue 1 vit un véritable sommet avec l'opposition entre les deux premiers du classement dans un Bollaert à guichets fermés. Le leader parisien visite son dauphin lensois. Les Sang et Or abordent ce choc sans pression, conscients qu'infliger une première défaite cette saison aux joueurs de la capitale serait un véritable exploit. Interrogé par L'Equipe, le défenseur Jonathan Gradit, qui devrait avoir Kylian Mbappé dans sa zone, a juré qu'il n'appréhendait pas du tout cette partie. "Je dors bien. Je sais que ce sera un match très difficile. Mais je fais ce métier pour vivre ces moments-là et affronter ce genre de joueur. C'est certainement le meilleur du monde actuellement. Il est très difficile à prendre. Il va falloir être solidaire entre nous, anticiper ses actions même si on sait que lorsqu'il est lancé, il est quasi inarrêtable. En plus, au vu des absences de Messi et de Neymar, il sera souvent le premier recherché. C'est tout sauf angoissant. Depuis tout petit, mon plaisir est d'évoluer contre ces joueurs-là. On est chez nous. Il y aura une ambiance fantastique. Ce n'est pas la première fois qu'on joue le PSG. On ne fait pas de fixette. Même si Kylian est en très grande forme." Jonathan Gradit avant d'affronter le PSG : « Je dors bien »



Le défenseur de Lens évoluera dans la zone de Kylian Mbappé. Il s'attend à une soirée intense face au PSG, ce soir. https://t.co/8kgEkGQKHb pic.twitter.com/IbngGfm8Xn — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 1, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur