RC Lens : Gradit répond à la crainte d'un effondrement après la trêve

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis leur remontée dans l'élite il y a deux ans et demi, les Sang et Or ont pris la fâcheuse habitude de démarrer le championnat au sprint et de s'essouffler lors de la deuxième partie de saison. Jamais deux sans trois, dit-on, et il est normal que leurs supporters s'interrogent sur la suite des opérations, après trois premiers mois magiques qui ont vu le Racing s'installer à la 2e place du classement.

Dans les colonnes de L'Equipe, Jonathan Gradit a tenté de les rassurer : « On était sur une série incroyable avant la coupure. On marchait sur l’eau et il est logique que les gens se demandent si on pourra enchaîner. Mais on préfère être à notre place plutôt qu’à la place d’une équipe qui joue le maintien et qui a passé quinze jours de trêve sans savoir où elle en est. Tous les clubs sont dans une situation inédite, personne ne sait ce qui l’attend, mais on est sûrs de nos qualités et de nos idées de jeu ».