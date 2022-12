RC Lens : gros coup dur en perspective pour Franck Haise ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'était hier en conférence de presse. Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, annonçait officiellement le forfait de David Pereira Da Costa pour la rencontre face à l’OGC Nice. La raison ? Une blessure à l’épaule. Seul souci, et non des moindres, la blessure en question pourrait déboucher sur une potentielle opération, comme l'évoque dans son édition du jour le quotidien l'Equipe. Cette décision, qui devrait être prise en fin de semaine, changera considérablement la donne. Car si le Portugais est opéré, Haise ne pourra plus compter sur ses services durant un délai de huit à douze semaines. Et perdre un joueur de plus alors que le sprint pour une qualification européenne est désormais lancé. A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur