RC Lens : gros coup dur pour Haise avant le derby face au LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors que le RC Lens se déplace ce vendredi (21h) sur la pelouse du RC Strasbourg, en ouverture de la septième journée de Ligue 1, et affrontera mardi prochain (21h), pour son deuxième match de poule de la Ligue des Champions, les Sang et Or retrouveront le week-end prochain le LOSC pour le 117e derby du Nord.

Gradit va louper le derby du Nord !

Pour ce derby, l'entraîneur artésien, Franck Haise, sera privé de l'un de ses titulaires pour cause de suspension. Il s'agit de Jonathan Gradit. Averti le week-end dernier face à Toulouse (1-0), le défenseur central lensois a écopé de son troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels et a donc été sanctionné d'un match de suspension par la commission de discipline de la LFP. C'est un énorme coup dur pour Franck Haise et les Sang et Or...

⚠️ Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du jour sont connues ! 🧐https://t.co/tVhElb4HGB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 27, 2023

Podcast Men's Up Life