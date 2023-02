RC Lens : un coup bas de la LFP et de la FFF avant le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a l’appétit des grands. Après la qualification homérique des Sang et Or en quarts de finale de la Coupe de France, Franck Haise a rappelé que le club artésien jouerait à fond sur tous les tableaux cette saison. Problème : le calendrier va automatiquement se resserrer. Et les diffuseurs n’ont pas l’air de faire grand chose pour arranger les affaires du RC Lens. Comme le fait remarquer Sylvain Charley, ces derniers comme les instances dirigeantes du football français n’ont pas été tendres avec les Sang et Or. Comme le constate le journaliste de France Bleu Nord, le RC Lens jouera ainsi le mercredi 1er mars à Nantes en quarts de finale de Coupe (18h15) et aura moins de trois jours pour préparer le derby face au LOSC (17h). « Merci la FFF et la LFP », souffle notre confrère sur Twitter. Sympas les diffuseurs avec le #Rclens



Mercredi 1er mars 18H15: Nantes #Rclens

Samedi 4 mars 17H : #Rclens #LOSC



Moins de 3 jours pour prépare le derby

Merci la #FFF et la #LFP — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) February 10, 2023

Pour résumer Alors que Franck Haise a rappelé combien la Coupe de France était importante cette saison au RC Lens, l’entraîneur des Sang et Or devra gérer un calendrier chargé... et pas forcément très bien pensé par la LFP, la FFF et les diffuseurs.

