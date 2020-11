RC Lens : grosse inquiétude pour un cadre de Franck Haise

Son absence pourrait être un énorme coup dur. En conférence de presse après le match nul du RC Lens face au Stade de Reims (4-4), Franck Haise a donné des nouvelles de Gaël Kakuta. Le meneur de jeu des Sang et Or souffre d'une gêne à un pied : "Je trouve que Gaël a quand même fait une bonne première période. Il a été embêté par des petits bobos et il a toujours une gêne au niveau du pied perdure. On va voir avec le doc, je pense qu’il a des examens à faire."

Convoqué par la République Démocratique du Congo, Kakuta pourrait manquer le rassemblement avec sa sélection : "Je ne sais pas s’il va partir en sélection, avoue Haise. Puis il a eu un peu moins d’entraînement ces dernières semaines et un peu moins de fraicheur."

Dans la fin de son propos, le coach du RCL estime que sa pièce maitresse est visée par les adversaires : "Les autres équipes densifient aussi au milieu et le connaisse désormais bien."