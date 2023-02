RC Lens : Haïdara a parlé du FC Nantes, du PSG et du derby face au LOSC avant la Coupe

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La Coupe de France

"C'est un rêve de la gagner car c'est un titre, elle peut permettre de jouer l'Europe. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai jamais pu aller si loin en Coupe de France. C'est très bien pour nous, cela montre qu'on s'est engagé à fond dans la compétition et on a un beau match à jouer mercredi. Le club n'a jamais remporté cette coupe, c'est un fait marquant. Ce serait la première de l'histoire et chaque joueur de l'effectif aurait son nom marqué à vie et associé au RC Lens."

L'élimination du PSG

"Forcément, Paris était le favori. Ils ont été éliminés par Marseille, ce n'était pas une chose facile d'ailleurs. Désormais, cela laisse plus d'opportunités pour les autres équipes. Il n'a a pas d'équipes plus avancées que d'autres car ce sont des matchs à élimination directe."

Le huis-clos

"C'est une situation que l'on a déjà connu pendant un an lors du Covid. On s'est réhabitué à l'ambiance que ce soit à domicile et même à l'extérieur. Au match aller à Nantes en championnat, il y avait d'ailleurs une belle ambiance. Mais on n'aura pas le choix, il faudra s'adapter."

Le FC Nantes

"Nantes est toujours une équipe difficile, athlétique, agressive avec des arguments offensifs. Ils n'ont pas une dynamique favorable mais ça reste une équipe dangereuse. Il faudra plus se concentrer sur son nous, plus que sur eux pour remporter ce match."

Le derby face au LOSC

"Il reste encore beaucoup de matchs. C'est une semaine importante comme il y en a eu d'autres dans le passé. Avec la Coupe et le derby, c'est une semaine particulière car le derby est un match à part et arriver à ce stade de la compétition, c'est important. Entre nous, on ne parle que du match de Nantes. On prend les matchs les uns après les autres. Il ne faut pas se projeter sur le derby, tout le monde a le même état d'esprit et ne pas se prendre la tête."

Propos retranscrits par Lensois.com.