RC Lens - Mercato : Haïdara revient sur sa prolongation et l'arrivée de Thomasson

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Son début de saison

"Je suis content car collectivement ça tourne bien. Donc individuellement, ça tourne bien en général aussi. Je suis content de ce que je fais et je prends ce qu'il y a à prendre. A chaque fois que j'ai dû commencer ou entrer, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même comme j'ai l'habitude de le faire."

L'arrivée de Thomasson

"On a très bien accueilli Adrien Thomasson, on va encore le taquiner avant la séance du jour ! C'est un habitué de la Ligue 1, un bon joueur. Il pourra nous apporter quelque chose de différent dans son profil. C'est une option en plus pour le coach."

Sa prolongation

"Cela fait un petit moment que je suis ici. Prolonger était une décision que j'avais à prendre j'ai pesé le pour et le contre, y avait plus de bonnes raisons de rester, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et je sais que je peux encore apporter au club."

L'objectif de fin de saison

"L'objectif est d'aller le plus haut possible. On est deuxième mais on ne sait pas le classement final. L'objectif est de finir plus haut que les saisons précédentes ce serait une progression pour nous."