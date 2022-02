RC Lens : Haise a 2 joueurs dans le viseur avant les Girondins

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le Racing Club de Lens espère reprendre sa marche en avant à partir de 17h05 contre les Girondins de Bordeaux à Bollaert. Mais pour cela, il ne faudra pas reproduire les erreurs aperçues à Lorient (0-2) la semaine dernière. En conférence de presse, Franck Haise a expliqué ce qui avait déraillé au Moustoir et il a notamment insisté sur le rôle des pistons, Jonathan Clauss à droite, Przemyslaw Frankowski ou Massadio Haïdara à gauche.

"C'est toute une équipe qui ne sait pas resserrer ses lignes en même temps et s'apprête, fragilisée, à recevoir Bordeaux cet après-midi en mode revanche, peut-on lire dans L'Equipe du jour. "Sur le premier but encaissé à Lorient, il y a un enchaînement quatre erreurs cumulées, détaille Haise. Si on en corrige une seule, on ne l'encaisse pas. Le contre-pressing est initié par nos pistons. Le replacement n'est pas assez rapide. Les plongées venues du milieu sont mal contrôlées et, par moments, la défense centrale est mal connectée pour récupérer des manques sur une première partie d'action défensive."

🔎 Des Lensois vigilants face à des Girondins revanchards !



Le Racing, victorieux à l’aller (2-3), peut-il récidiver dans un stade Bollaert bouillant ?



À l'occasion de la 24e journée de @Ligue1UberEats, analyse #ÀLaLoupe de ce #RCLFCGB 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 13, 2022