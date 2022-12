RC Lens : Haise a amené plusieurs jeunes en stage, l’un d’eux crève déjà l’écran !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise va profiter pleinement du stage en Espagne pour tester des jeunes pousses du RC Lens. Hier, le club artésien s’est ainsi félicité sur Twitter de la présence à Marbella de Yacouba Barry (défenseur/piston, 20 ans), Nolan Bonte (attaquant, 18 ans), Rémy Labeau-Lascary (attaquant, 19 ans), Flavio Da Silva (milieu, 21 ans) Ayanda Shishuba (milieu offensif, 17 ans). Les trois premiers ont déjà eu l’occasion d’être convoqués avec le groupe professionnel en Ligue 1, sans pour autant entrer en jeu. Et Barry, qui vient de signer son premier contrat pro, semble aujourd’hui le plus proche de toucher le Graal. « Ce n’est qu’une étape, ça doit l’encourager à faire encore plus être encore plus, à être exigeant dans son jeu, à être connecté, a défendu son entraîneur en réserve Vincent Carlier sur Lensois.com. Il a de grosses qualités intrinsèques qu’il doit bonifier pour passer un cap, notamment en terme de concentration et de tactique. Une connexion au jeu que ce soit offensivement et défensivement, c’est son principal axe de progression. Mais c’est un garçon qui a des qualités fortes. » La formation, une tradition ❤️💛



