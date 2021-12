RC Lens : Haise a anticipé un souci d'envergure avec Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Mercredi soir, sur la pelouse de Clermont (2-2), Franck Haise avait fait un choix fort au RC Lens en musclant son entrejeu avec la présence de Yannick Cahuzac (capitaine du soir) en plus de Seko Fofana et Cheick Doucouré. Une décision prise au détriment du maître à jouer des Sang et Or Gaël Kakuta.

Il faut dire que le coach lensois avait de vraies bonnes raisons de faire souffler son métronome. Après la rencontre, Franck Haise a reconnu qu'il y avait un fort risque de blessure à faire enchaîner Kakuta, lequel était ressorti du match précédent contre Angers « avec les ischios très chargés ».

Il ne s'agissait donc que d'un choix calculé en prévision du choc de samedi soir à Bollaert (21h) face au PSG. Gaël Kakuta est d'ailleurs attendu titulaire sur ce match.