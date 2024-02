RC Lens : Haise a d'autres gros défis à relever

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'Europe, c'est fini pour Lens. Le Racing s'est fait sortir à Fribourg et derrière, il s'est incliné à Bollaert contre Monaco. Une sale semaine avant un mois de mars qui verra les Sang et Or affronter tour à tour Lyon, Brest, Nice et Lille. Plutôt costaud !

Déjà la tête à Lyon

"On a des gros matchs qui arrivent mais je ne suis pas inquiet. Il y a beaucoup de qualités dans ce groupe, on a des joueurs travailleurs, on va s’y remettre et on sera présent au prochain match », a soutenu Nampalys Mendy. "Il faut bien récupérer parce qu’il y aura d’autres combats à mener, à commencer par le match à Lyon", a quant à lui prévenu Franck Haise. Pas le temps de se lamenter, donc.

