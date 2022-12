RC Lens : Haise a de bonnes nouvelles pour la reprise, le passage devant la DNCG déjà validé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a studieusement repris l’entraînement la semaine dernière. Comme bon nombre de clubs de Ligue 1, les Sang et Or n’ont pas attendu le retour des internationaux présents à la Coupe du monde au Qatar pour revenir s’entraîner. À la Gaillette, Franck Haise a retrouvé un groupe alerte et déjà très motivé.

« Ça s’est bien passé, affirme le coach du RC Lens à RMC Sport. On a retrouvé les joueurs qui devaient être là. Évidemment, nos internationaux qui sont à la coupe du monde était absents même si pour certains l’aventure est terminée (interview effectuée avant l’élimination de la Pologne de Przemylaw Frankowski), on avait donc trois joueurs en moins. On a pu faire 10 séances en cinq jours, une petite séance de yoga pour se régénérer puis cinq de musculation en salle. Ça a été une grosse semaine sur le volume. J’ai déjà retrouvé de la qualité dans les séances d’entraînement, dont celle de vendredi qui a été de grande qualité. »

En parallèle du volet purement sportif, le RC Lens est passé devant la DNCG. Et les premiers échos de ce grand oral sont positifs. Selon La Voix du Nord, l’examen aurait été rapide et même une formalité pour les dirigeants Sang et Or, qui n’auraient même pas eu besoin de se déplacer ! Au final, l’instance aurait logiquement validé les comptes du club artésien même si LFP n’a pas encore officialisé cette information. Joseph Oughourlian serait par ailleurs toujours à la recherche d’un actionnaire minoritaire pour intégrer le capital du RC Lens.