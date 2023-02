RC Lens : Haise a déçu Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé cet été au RC Lens, Loïs Openda c’est la bonne trouvaille des Sang et Or ! L’attaquant de 23 ans a marqué 9 buts en Ligue 1 en 24 matchs dont une magnifique réalisation contre le PSG. Cependant ces dernières semaines, l’international belge marque moins et il commence les parties sur le banc des remplaçants. Interrogé sur cette situation dans un entretien accordé à RTBF, Loïs Openda s’est livré. « Cela peut arriver. J’en ai déjà eu, des périodes comme celle-là, auparavant à Vitesse. Une fois que la machine va se relancer, je pense que ça ira. Je ne sais pas à quoi pense le coach. S’il me met sur le banc à cause de ça, c’est son choix. Après, c’est à moi d’essayer de rentrer et de pouvoir faire la différence. Il y a le match du week-end prochain contre Montpellier. Ce weekend, j’ai marqué, malheureusement j’étais hors-jeu. Le prochain sera dedans », a-t-il d’abord confié. « Forcément, j’ai toujours envie de commencer, chaque joueur a envie de jouer. C’est sûr qu’il y a une petite déception mais ce n’est pas pour ça que je ne serai pas concentré à 100% en montant au jeu. Peut-être qu’avec ma performance de ce soir, je serai titulaire au prochain match », a confié le buteur du RC Lens. 😍 La joie de Lois Superman-Openda après son premier triplé ! #RCLTFC #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/aaXPsG4H6i — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 28, 2022

Pour résumer L’attaquant belge du RC Lens, Loïs Openda (23 ans), est revenu sur sa période sans marquer. Malgré sa confiance, le buteur des Sang et Or aimerait plus jouer. "S’il me met sur le banc à cause de ça, c’est son choix. Après, c’est à moi d’essayer de rentrer et de pouvoir faire la différence", a confié le Sang et Or.

