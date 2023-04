RC Lens : Haise a déjà avancé sur 4 dossiers majeurs en vue de la saison prochaine

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens va savoir ce soir (21h) s’il a l’étoffe pour se mêler à la lutte pour la prochaine Ligue des champions jusqu’à la fin de la saison en recevant l’AS Monaco au stade Bollaert. Une semaine après avoir perdu, avec les honneurs, contre le PSG au Parc des Princes (1-3), les Sang et Or devront relever la tête devant leurs supporters. Pour ce faire, l’attaquant polonais Adam Buksa et le piston droit Julien Le Cardinal ont été retenus dans le groupe de 20 joueurs convoqués par Franck Haise. Ce dernier a d'autres dossiers à gérer en parallèle, lui qui a endossé le costume de manager général cette année. Haise est d’ailleurs très actif dans ses nouvelles fonctions.

Haise très actif dans ses nouvelles fonctions

Selon L’Équipe, l’entraîneur du RC Lens négocie actuellement la prolongation de contrat de Sarah M’Barek à la tête de l’équipe professionnelle féminine. Mais traite aussi de l’élargissement du staff professionnel avec l’arrivée d’un analyste data supplémentaire, d’un kinésithérapeute et d’un nutritionniste. À la Gaillette, le centre d’entraînement, les pros bénéficieront bientôt de 400 m2 supplémentaires ! « Je supervisais déjà la formation et la post-formation, explique Haise. Intellectuellement, c’est toujours intéressant de projeter la partie sportive à horizon trois à cinq ans. Évidemment, je suis obligé de déléguer les choses, mais des résultats seront demandés aux intéressés. Je suis convaincu de la compétence des gens en place. Je leur fais confiance. Il y a un échange et on voit ce que l’on peut améliorer prioritairement. Je ne peux pas tout faire mais j’essaie de faire bouger les choses au sein d’une structure qui a amorti les changements et où chacun a trouvé sa place. »

