RC Lens : Haise a des mauvaises nouvelles pour Angers et un petit mot pour Payet

Comme de coutume, Franck Haise a débuté sa conférence de presse en donnant des nouvelles de l’infirmerie du RC Lens. « Wesley Said s'est entrainé cette semaine. Il est pas tout a fait libéré. Il sera pas opérationnel, a-t-il affirmé. Machado sera au mieux de retour pour courant janvier. Le petit Pandor est également out. »

Revenant sur la débâcle dominicale à Brest, l’entraîneur du RC Lens a haussé le ton en interne. « Le ton était différent quand j'ai parlé après Brest, je n’ai pas aimé notre match dans son ensemble mais surtout son entame. On peut pas se satisfaire de ce qu'on a produit. On en a parlé quand j'avais tout le monde mardi, a-t-il poursuivi. Dimanche, j'avais d'abord une voix de déception, on était loin de ce qu'on devait donner. Sur vingt minutes, notre intensité défensive, ça commence par la première ligne, on a laissé trop de latitude. Si c'était un accident ? La réponse sera donnée dans les prochaines semaines. »

« Le terrain est sanctuarisé »

Le coach des Sang et Or attend un rebond vendredi à Bollaert (21h) mais se méfie du SCO. « Angers tourne bien depuis le début de la saison, a-t-il ajouté. Un nouveau staff a mis des idées différentes en place. Il y a un effectif de qualité, avec beaucoup de technicité au milieu et devant. Facundo Medina ? Il a fait des matches pleins depuis un bon bout de temps. Il a participé à notre match insuffisant contre Brest au même titre que l'équipe. »

Haise a enfin eu une petite pensée pour Dimitri Payet, sonné lors de l’Olympico dimanche après avoir reçu une bouteille d’eau sur la tête. « Ce n'est pas la première fois de la saison qu'il y a ce genre de problème, on en a pas parlé avec les joueurs, a-t-il glissé. Le terrain est sanctuarisé, il n'est pas pour ce genre d'acte. J'espère qu'on n'aura pas à vivre ces moments-là. »

