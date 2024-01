RC Lens : Haise a désamorcé une bombe dans le vestiaire des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Coach désormais connu et reconnu, Franck Haise a redonné au RC Lens ses lettres de noblesse. Et l’aventure est sans doute encore loin d’être terminée, le manager général ayant étendu son champ des compétences au club ces derniers mois. Il faut dire qu’Haise a appliqué une méthode très efficace ces deux dernières saisons, avec un staff en qui il a une totale confiance. Sans cet équilibre de tous les instants, il avoue que le vestiaire aurait pu exploser dans des moments de moins bien.

« Ça aurait pu exploser »

« Chacun sait la fragilité d’un groupe d’une cinquantaine de personnes, il ne faut pas croire que tout est facile. Il y a des moments de doute, de blessure, de fatigue, où les émotions prennent le pas… Il faut être vigilants au quotidien, avec des personnes qui sont un peu plus regardées que d’autres, dont la parole est plus attendue, glisse-t-il dans La Voix du Nord. C’est une grande force depuis plusieurs années. Ce qu’on fait depuis près de quatre ans est aussi lié à cet aspect-là. Sinon ça aurait pu exploser, en début de saison (l’équipe n’avait pris qu’un point sur 15 possibles). Et même la saison dernière, on a eu un moment de moins bien en janvier. Mais il ne faut pas croire que c’est la partie la plus facile du métier. »

