RC Lens : Haise a joué un coup très malicieux à l’OM et au Stade Rennais

Le RC Lens va savoir. Opposés à l’OL samedi à Bollaert dans le cadre de la 31e journée de L1 (21h), les Sang et Or seront bientôt fixés sur leur réelle place au classement cette saison. Afin d’enlever de la pression à ses ouailles, Franck Haise a utilisé l’OM et le Stade Rennais pour rappeler que le RC Lens n’était qu’un outsider en vue des places européennes.

« La 5e place n’était pas un objectif, ça ne l’est toujours pas aujourd’hui »

« On réalise une très belle saison au-delà de toutes espérances. Sur les 10 dernières années, Lens n’avait été que 2 fois en Ligue 1 pour 2 descentes. La première mission essentielle était de pérenniser le club en Ligue 1 pour une 2e saison, ça s’est fait et bien fait. Maintenant, nous sommes à cette 5e place qui ne sera peut-être celle finale, mais on goûte ce bonheur d’être là-haut et de proposer du jeu, une équipe assez attractive qui ne renonce pas, a glissé malin le coach du RC Lens dont les propos sont relayés par Lensois.com. Aujourd’hui, on est très heureux d’être là et de pouvoir trouver nos qualités, de jouer notre jeu pas sans arrière-pensée mais pratiquement. La 5e place n’était pas un objectif, ça ne l’est toujours pas aujourd’hui. Si à 2 journées de la fin, nous sommes toujours dans la course, on jouera les choses à fond mais on joue les choses à fond depuis le début de saison donc ça ne changera pas. »