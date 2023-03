RC Lens : Haise a officiellement lancé la chasse à l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens veut disputer la prochaine Ligue des champions. Ne pas le dire serait un gros mensonge pour les supporters du club artésien, qui se dépouillent chaque week-end pour venir soutenir leur équipe fétiche. Après l’avoir joué comme Guy Roux pendant des mois, Franck Haise est donc passé aux aveux après le large succès contre le SCO d’Angers, samedi à Bollaert (3-0). Oui, le RC Lens vise la C1 la saison prochaine ! « L’objectif, c’est de ramener le club en coupe d’Europe, a affirmé le coach du RC Lens au micro de France Bleu Nord. On est dans le Top 5 depuis le début de saison, on est à quatre défaites en 40 matches... On a toujours été ambitieux mais on ne le criait pas sur tous les toits. Ce qui compte c’est d’être ambitieux quand on travaille. » L’OM, qui compte deux petits points d’avance sur les Sang et Or à la deuxième place de L1 à dix journées de la fin, est prévenu. Le coach du #rclens, Franck #Haise, parle enfin d'Europe après #RCLSCO

