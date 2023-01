RC Lens : Haise a parlé du mercato et des prolongations avant Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le point médical "Pas d'indisponibilité à l'heure où on se parle. Tout le monde est apte. Pour Adam Buksa, on espère une reprise aménagée en mars." Le mercato hivernal "Pour le mercato, on a signé Adrien Thomasson et Julien Le Cardinal. Je suis heureux de les avoir accueillis. On a consolidé nos actifs aussi." La deuxième partie de saison "Il reste 19 journées de championnat, je ne sais pas s'il y aura un mois décisif mais je sais qu'il y aura 19 matchs décisifs." Troyes "Troyes, ils ont aussi des objectifs, il n'y aura pas de matches très faciles. À nous de continuer notre chemin, notre parcours." Sa richesse offensive "Il y a beaucoup de possibilités chez les sept offensifs. J'ai des solutions, des profils complémentaires. D'avoir ces joueurs, c'est une vraie chance. Nos finisseurs sont une marque forte chez nous." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Alexis Claude-Maurice avant #ESTACRCL #JourDeConf https://t.co/5MgLO3udbZ — Racing Club de Lens (@RCLens) January 26, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, était présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Troyes, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

